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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

В оригінальній спідниці та прикрасах Cartier: Еллен Помпео з "Анатомії Грей" отримала зірку на Алеї слави

Акторку у важливий день прийшла підтримати її сім'я, колеги та друзі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Еллен Помпео

Еллен Помпео / © Associated Press

55-річна американська зірка Еллен Помпео, відома насамперед за своєю грою в медичному серіалі «Анатомія Грей», з’явилася на особливому заході в Лос-Анджелесі. Акторка отримала свою зірку на голлівудській Алеї слави у вівторок, 29 квітня.

/ © Associated Press

© Associated Press

До неї приєдналися її чоловік Кріс Айвері та двоє з їхніх трьох дітей — 15-річна дочка Стелла та 8-річний син Елі. Також у пари є ще одна донька — Сієнна, але вона на заході не була присутня.

/ © Associated Press

© Associated Press

Спочатку Еллен позувала сама. На акторці була гарна спідниця фасону «русалка», оскільки стегна вона гарно підкреслювала, а ось знизу була розкльошена. Спідниця Еллен була від Roberto Cavalli з колекції осінь-зима 2025-2026.

Також жінка одягла водолазку в рубчик відтінку курної троянди та босоніжки з ремінцями. З прикрас на ній можна побачити знаменитий золотий браслет Panthère de Cartier.

/ © Associated Press

© Associated Press

Разом із сім’єю Еллен позувала біля своєї зірки. Вони обіймалися та усміхалися. 15-річна дочка акторки мала стильний та елегантний вигляд у чорній сукні в дрібний білий горох. Волосся дівчина розпустила та випрямила.

/ © Associated Press

© Associated Press

Прийшли підтримати її також подруги Деббі Аллен із серіалу «Анатомія Грей» та Шонда Раймс, яка відома як творчиня цього проєкту.

/ © Associated Press

© Associated Press

Еллен Помпео / © Getty Images

Еллен Помпео / © Getty Images

Еллен Помпео / © Associated Press

Еллен Помпео / © Associated Press

Еллен Помпео / © Associated Press

Еллен Помпео / © Associated Press

Еллен Помпео / © Getty Images

Еллен Помпео / © Getty Images

Еллен Помпео / © Getty Images

Еллен Помпео / © Getty Images

Еллен Помпео / © Getty Images

Еллен Помпео / © Getty Images

Еллен Помпео та Кріс Айвері / © Associated Press

Еллен Помпео та Кріс Айвері / © Associated Press

Еллен Помпео / © Associated Press

Еллен Помпео / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
219
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