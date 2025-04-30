В оригінальній спідниці та прикрасах Cartier: Еллен Помпео з "Анатомії Грей" отримала зірку на Алеї слави

Еллен Помпео / © Associated Press

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55-річна американська зірка Еллен Помпео, відома насамперед за своєю грою в медичному серіалі «Анатомія Грей», з’явилася на особливому заході в Лос-Анджелесі. Акторка отримала свою зірку на голлівудській Алеї слави у вівторок, 29 квітня.

© Associated Press

До неї приєдналися її чоловік Кріс Айвері та двоє з їхніх трьох дітей — 15-річна дочка Стелла та 8-річний син Елі. Також у пари є ще одна донька — Сієнна, але вона на заході не була присутня.

© Associated Press

Спочатку Еллен позувала сама. На акторці була гарна спідниця фасону «русалка», оскільки стегна вона гарно підкреслювала, а ось знизу була розкльошена. Спідниця Еллен була від Roberto Cavalli з колекції осінь-зима 2025-2026.

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Також жінка одягла водолазку в рубчик відтінку курної троянди та босоніжки з ремінцями. З прикрас на ній можна побачити знаменитий золотий браслет Panthère de Cartier.

© Associated Press

Разом із сім’єю Еллен позувала біля своєї зірки. Вони обіймалися та усміхалися. 15-річна дочка акторки мала стильний та елегантний вигляд у чорній сукні в дрібний білий горох. Волосся дівчина розпустила та випрямила.

© Associated Press

Прийшли підтримати її також подруги Деббі Аллен із серіалу «Анатомія Грей» та Шонда Раймс, яка відома як творчиня цього проєкту.

© Associated Press

Еллен Помпео / © Getty Images Еллен Помпео / © Associated Press Еллен Помпео / © Associated Press Еллен Помпео / © Getty Images Еллен Помпео / © Getty Images Еллен Помпео / © Getty Images Еллен Помпео та Кріс Айвері / © Associated Press Еллен Помпео / © Associated Press