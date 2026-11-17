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В оригінальній сукні із золотим "павуком" на декольте: Тесса Томпсон в образі від Schiaparelli на премії
Американська акторка позувала на кіноподії в ажурному вбранні з вирізом за пупок і напівпрозорими воланами.
Тесса Томпсон відвідала церемонію вручення нагород Governors Awards у Лос-Анджелесі в оригінальній сукні з кутюрної колекції Schiaparelli сезону осінь-зима 2026/27.
Світлий ажурний ліф на темній основі мав глибокий виріз аж за пупок, краї якого з’єднувала золотиста прикраса з перлинами і камінням, яка була схожа на павука. На стегнах були напівпрозорі вставки з білими кружечками різного розміру. Нижче була ажурна спідниця, прикрашена каскадом із напівпрозорими воланами.
Томпсон доповнила вбрання золотистими босоніжками. У вухах у неї були розкішні масивні золоті сережками з перлинами. Волосся вона гладко зачесала назад, а в макіяжі поєднала сливові димчасті тіні з глянсовою рожево-коричневою помадою.
Нагадаємо, Тесса Томпсо у трендовій шубі сходила до ресторану.