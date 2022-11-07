В осінніх барвах: Катерина Бужинська з чоловіком і дітьми знялася у милій фотосесії

Катерина Бужинська з сім'єю знялася в осінній фотосесії, яку показала підписникам в Instagram.

Перед об'єктивом фотокамери співачка посталі з чоловіком Дімітаром Стойчевим та їхніми дітьми – Катеринкою і Дмитриком.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Позували вони на природі на тлі осінніх дерев. Катя з дітьми були одягнені в образи у барвах осені – жовтий, гарбузовий, теракотовий, темно-зелений.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

На Бужинській був помаранчевий топ і штани, а зверху вона одягла вкорочений тренч у кольоровий квітковий принт. Свій лук артистка доповнила помаранчевим рюкзаком.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Діти були одягнені у теракотово-помаранчеві костюми, а чоловік - у чорні куртку, оліймпійку і штани.

Донька Катерини Бужинської / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Син Катерини Бужинської / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Діти Катерини Бужинської / Фото: Instagram Катерини Бужинської

"Небо для повітряних зміїв, а не ракет". Господи, бережи Україну і наших дітей!" – підписала світлини Катерина.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Бужинська розповіла, як на одному із фестивалі їй хотіли завадити добре виступити і насипали у туфлі солі.

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