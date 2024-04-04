В оверсайз пальті та білих кедах: Шакіру помітили після вечері у фешенебельному ресторані

Шакіру заскочили папараці на вулиці в Нью-Йорку після того, як вона провела приємний вечір у модному серед зірок ресторані Nobu. Фото зробили, коли вона після ввечері йшла до своєї машини.

Співачка була одягнена в чорне вбрання, поєднавши шкіряні штани, футболку та довге оверсайз пальто. Також у руці Шакіра тримала невелику сумку чорного кольору і прикрасила шию безліччю ланцюжків.

Єдиною яскравою річчю в її образі були білі кеди на платформі. А ось волосся вона розпустила та накрутила в легкі хвилі.

Шакіра / Фото: Getty Images

Ця її поява на публіці відбулася після того, як Шакіра відсвяткувала офіційний випуск свого нового альбому Las Mujeres Ya No Lloran, який став дванадцятим її студійним альбомом. На презентацію, що відбулася у Флориді, вона прийшла в чорному міні з аплікацією від Модного дому Balmain.

Шакіра / Фото: Associated Press

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