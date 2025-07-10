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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

В оверсайз жакеті та спідниці-трубі: кохану Леонардо Ді Капріо помітили на модному шоу

Італійська модель та кохана голлівудського актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — позувала фотографам на вулиці в Парижі на Тижні моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вітторія Черетті

Вітторія Черетті / © Getty Images

Знімки були зроблені перед початком шоу Модного дому Balenciaga, яке було останнім для Демни Гвасалії на посаді креативного директора.

27-річна Вітторія прийшла на захід у чорному луку, який включав жакет оверсайз з одним ґудзиком та білими манжетами, що визирали з-під нього. Носила жакет вона на голе тіло. Також у луку була присутня довга спідниця-труба, яка дозволяла роздивитися публіці лише гостроносі туфлі Вітторії. Волосся вона уклала в легкі хвилі, а на обличчі зробила нейтральний нюдовий макіяж.

Вітторія Черетті / © Getty Images

Вітторія Черетті / © Getty Images

Нагадаємо, що також зовсім нещодавно Вітторія провела час зі своїм бойфрендом Леонардо Ді Капріо у Венеції — пара відвідала весілля мільярдера Джеффа Безовса та його коханої Лорен Санчес. Черетті кілька разів потрапляла під приціл папараці і навіть із бойфрендом, що велика рідкість.

Вітторія Черетті і Леонардо Ді Капріо (в кепці) / © Getty Images

Вітторія Черетті і Леонардо Ді Капріо (в кепці) / © Getty Images

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