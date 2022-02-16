В пачці і пуантах: Катерина Кухар показала знімок з чоловіком на пляжі

В пачці і пуантах: Катерина Кухар показала знімок з чоловіком на пляжі

Прима-балерина підтримала патріотичний челендж.

Катерина Кухар приєдналися до патріотичного челенджу, який запустив президент України Володимир Зеленський з дружиною з нагоди Дня єднання.

Балерина опублікувала в Instagram світлину, на якій вона зазнімкована з чоловіком Олександром Стояновим на каміннях на пляжі. Подружжя підкинуло в повітря сухі фарби жовто-блакитного кольору, які символізують український прапор. Фото вийшло красивим і позитивним.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов / Instagram Катерини Кухар

Одягнена Катерина у білу пачку і бежеві пуанти. На Олександрові – білі хореографічні шорти.

"#UAразом. Кожен з нас — про волю до життя, про сміливість, любов та свободу! Нехай небо буде мирним та спокійним! Ми вдома! Ми разом! З Днем Єднання, Україно!!" – написала балерина під фото.

Нагадаємо, щоб приєднатися до патріотичного челенджу, потрібно зробити світлину або відео з українським прапором, додати хештег #Uaразом, позначити людину, якій хочете передати челендж, і опублікувати.

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