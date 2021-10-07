В пальті Balmain і на шпильках: Тіна Кароль вшанувала пам’ять загиблих у Бабиному Яру

В пальті Balmain і на шпильках: Тіна Кароль вшанувала пам’ять загиблих у Бабиному Яру

Співачка взяла участь в офіційній церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії "Бабин яр. Вічна пам’ять".

Вчора, 6 жовтня, на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" відбулися заходи, присвячені 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру.

У заходах взяли участь президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль та інші.

Сайт президента України

Кароль з'явилася там в образі total black. На ній було елегантне двобортне пальто від Balmain із золотистими ґудзиками вартістю 3695 доларів.

Тіна Кароль/Facebook Павла Орлова

Свій аутфіт артистка доповнила капроновими колготками та туфлями-човниками на шпильках.

Тіна Кароль/Facebook Павла Орлова

Волосся її було гарно укладене, а на обличчі був ніжний макіяж.

Тіна Кароль/Facebook Павла Орлова

Нагадаємо, на пам'ятну церемонію Олена Зеленська одягла гранатове пальто з тонким паском та чорні чоботи. На плечі у неї висіла чорна сумка-багет.

Олена Зеленська / Сайт президента України

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