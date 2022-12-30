В пальті на голе тіло і з гарним макіяжем: Тіна Кароль знялася у стильній фотосесії

Артистка позувала у фотосеті у пальті від українського бренду.
Тіна Кароль знялася у стильній фотосесії, автором якої став Anton Kulakowskiy. Співачка постала в об'єктиві фотокамери у сексуальному і загадковому водночас образі.
Вона позувала на червоному тлі у чорному елегантному пальті від українського бренду A.M.G., яке одягла на голе тіло. Верхній одяг Тіна поєднала із чорними туфлями-човниками.
На деяких кадрах зірка спокусливо демонструвала стрункі оголені ноги.
Аутфіт Кароль доповнила укладанням з локонами і гарним макіяжем із чорними стрілками та світло-коричневою помадою.
"Червоне – то любов, а чорне – то журба", - підписала знімки артистка.
Нагадаємо, Тіна у кроптопі і джогерах з квітковим принтом продемонструвала схудлу фігуру.
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