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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

"В пам’яті назавжди": Марія Бурмака присвятила щемливу пісню брату, який загинув на війні

Артистка розповіла особисту історію, яка глибоко торкає, аж до сліз.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Марія Бурмака

Марія Бурмака

Марія Бурмака презентувала щемливу пісню «Братику», яка є її особистою історією.

У цій композиції — тиша, яка болить, і слова, які не вигадані. Вона присвячена її брату, який пішов на війну, щоб боронити Україну.

Марія Бурмака

Марія Бурмака

«Це не просто пісня — це особиста сповідь, прощання, вдячність і світло, що залишається у кожному, хто пам’ятає. У ній — реальні переживання, справжній біль, голос любові, що долає смерть.

Я написала цю пісню, бо не змогла мовчати. Вона — не про війну, а про людину. Про мого брата. Про всіх, кого ми втратили, але не забудемо», — розповіла Марія.

Марія Бурмака

Марія Бурмака

За словами артистки, музика у пісні звучить не голосно, адже глибокий біль не кричить. Він живе у кожній ноті, у кожній паузі. Ця композиція — про присутність у відсутності, про пам’ять і про любов, яка не закінчується навіть після останнього рядка. Про біль, який не стає меншим, але стає піснею. Про тишу, в якій живе голос, що колись сміявся поруч. Про любов, яка ніколи не перестає.

Богдан Бенюк і Марія Бурмака

Богдан Бенюк і Марія Бурмака

«„Братику“ — це сповідь, яку почує кожен, хто втратив. А ще — це вдячність усім, хто пішов боронити і захищати нас», — додала співачка.

Бурмака також представила кліп — це історія у форматі розмови, в якій друг просто слухає. Про біль, який не стає меншим, але стає рядками пісні. Про тишу, в якій живе голос, що колись сміявся поруч.

Цей друг — відомий український актор Богдан Бенюк. У кадрі — двоє. Марія співає, він — мовчить. Але його мовчання — промовистіше за слова.

Марія Бурмака і Богдан Бенюк 

Марія Бурмака і Богдан Бенюк 

«Богдан Бенюк — людина, яка знає мене від 18 років. Він знає моє життя, хрещений моєї доньки був знайомий з моїм братом. Ми часто потребуємо саме такої підтримки. Вислухати, просто бути поряд, зрозуміти. Це не акторська гра. Богдан мою історію пропустив через своє серце», — поділилася Марія Бурмака.

Марія Бурмака і Богдан Бенюк 

Марія Бурмака і Богдан Бенюк 

Артистка також додала: «„Братику“ — пісня про всіх, кого ми втратили. Про любов, яка не закінчується. Про світло, що лишається навіть після тиші. Про ціну, яку платимо ми в цій війні. І про наш обов’язок пам’ятати».

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