В рожевих перчатках: роздивляємося образ Джамали для Нацвідбору на Євробачення-2025

Співачка обрала вбрання з яскравими акцентами.
Українська співачка Джамала стала однією з суддей Нацвідбору на Євробачення-2025. У ефірі зірка продемонструвала розкішний образ яскравого відтінку, який для неї ексклюзивно створив бренд Frolov.
Довга сукня-кейп була виконана зі світлої тканини і оздоблена гламурним камінням. Доповнила образ Джамала високими рукавичками яскраво-рожевого кольору.
Також Джамала зробила зачіску із легким хвилями волосся, яке спадало до її талії. Макіяж у співачки був яскравим.
Нагадаємо, що образ співачки для виступу на 61-му пісенному конкурсі Євробачення, де вона здобула перемогу, набравши 534 бали, також створив бренд Frolov.
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