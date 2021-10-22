В рожевому бікіні на пляжі: Олеся Стефанко блиснула стрункою фігурою

"Міс Україна Всесвіт — 2011" Олеся Стефанко опублікувала в блогу кілька нових фотографій в купальнику.

У підписі під фото, де Олеся позує на березі в оливкових плавках і рожевому бікіні, а також в рожевій сорочці, яку скинула з плечей, модель написала:

"Картина з літа".

Олеся Стефанко / Instagram Олесі Стефанко

На інших фото з цього ж фотосету дівчина продемонструвала і повний пляжний лук. Крім бікіні на ній була сорочка з щільного деніму, смугасті шорти, білий крислатий капелюх, плетені сандалі і чорні сонцезахисні окуляри.

Олеся Стефанко / Instagram Олесі Стефанко

Олеся Стефанко / Instagram Олесі Стефанко

Минулого літа Олеся Стефанко багато подорожувала і проводила час на пляжах. Літню відпустку зірка провела з сім'єю — чоловіком і сином — в Хорватії. Тоді вона багато фотографувалася і охоче ділилася кадрами зі своїми підписниками.

Олеся Стефанко / Instagram Олесі Стефанко

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