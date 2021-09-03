В рожевому бікіні: Тіна Кунакі блиснула бездоганною фігурою біля басейну

Модель Тіна Кунакі перебуває на відпочинку на Ібіці.

З підписниками 24-річна француженка вже встигла поділитися знімками, які були зроблені біля басейну. На фото і короткому відео, опублікованому в Instagram Кунакі зображена сидячи на краю басейну, на ній одягнений рожевий бікіні, дівчина прикриває рукою обличчя, щоб її не сліпило сонце.

У підписі Тіна зазначила коротко: "Кінець літа". Кадри модель опублікувала кілька днів тому. На відпочинок вона вирушила без чоловіка Венсана Касселя, третю річницю весілля з яким відсвяткувала минулого місяця. Актор зараз зайнятий на роботі, тому Кунакі вирушила у відпустку з братом Закарі.

Він також опублікував у себе в блогу фото з цього ж басейну, зазначивши в геолокації Ібіцу, що в Іспанії. Тіна і Закарі дуже близькі і часто виходять у світ разом. Також хлопець робить кар'єру манекенника і у них очевидно багато спільних інтересів.

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