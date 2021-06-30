В рожевому мікробікіні: Лотті Мосс відпочиває в Греції

23-річна модель ділиться звідти пікантними кадрами зі своїми підписниками.

Сестра Кейт Мосс перебуває на п'ятизірковому курорті, розташованому на пляжі Папас на острові Іос, що в Греції. На знімках, якими модель поділилася в Мережі, вона зазнімкована в крихітному рожевому бікіні, який ледь прикриває пишні груди дівчини. Плавки від купальника виконані у велику клітинку, що нагадує принт віши.

Лотті Мосс / Instagram Лотті Мосс

Під грудьми у Лотті видно татуювання у вигляді трьох птахів. Також на шиї у дівчини намисто, а на обличчі досить насичений макіяж. Позувала вона на тлі басейну.

Лотті Мосс / Instagram Лотті Мосс

Також Лотті Мосс показала кілька кадрів своїх образів, які вибирала для прогулянок. Коротка біла сукня прекрасно сидить на фігурі моделі, а джинсові шорти у поєднанні з подовженою сорочкою, яку Мосс одягла без білизни і купальника — хороший варіант для денного променаду на пляж.

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Відверті виходи Лотті Мосс (13 фото)

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