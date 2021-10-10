В рожевому пальті та в компанії ексчоловіка: Кім Кардашян заскочили в Нью-Йорку

Кім Кардашян давно розлучилася з чоловіком, але заручилася його підтримкою у важливий для себе день.
Весь тиждень публіка бачила, як Кім їздила на репетиції шоу Saturday Night Live, ведучою якого вона стала минулої ночі. В Instagram зірка опублікувала шматок відео з ефіру і показала, як це було.
Разом з Кім до Нью-Йорка приїхав і її ексчоловік Каньє Вест, разом їх заскочили на виході з готелю Рокфеллер-Плаза, вчора ввечері, перед тим, як стати до роботи.
Кім, одягнена в об'ємне рожеве пальто від Balenciaga в парі з блискучими срібними гостроносими чобітьми і мініатюрною сріблястою сумкою, покидала свої розкішні апартаменти на Мангеттені з натовпомом помічників. На ній була пара однакових рукавичок, масивні сережки і чорні сонцезахисні окуляри. Каньє йшов позаду ексдружини, коли вона вирушила до автомобіля.
Також раніше зірку сфотографували в іншому аутфіті: об'ємній толстовці, чорних лосинах, високих чоботях на підборах, в бейсболці і сонцезахисних окулярах.
Нагадаємо, Кім запросили стати ведучою програми Saturday Night Live, оскільки рейтинги шоу дуже впали, творці сподіваються таким чином повернути популярність проєкту.
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