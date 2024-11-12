В самих лише чоботях на шпильках: топмодель Ізабелі Фонтана позувала повністю оголеною

41-річна бразильська супермодель та колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret — Ізабелі Фонтана — знялася в рекламі ювелірного бренду Sauer. У своєму Instagram вона поділилася найвідвертішим знімком із усієї промокампанії.

Фонтана позувала повністю оголеною — в самих лише чорних високих чоботях на високих підборах. Її волосся було покладене з "мокрим" ефектом, а на обличчі був природний макіяж. На руках бразилійки красувалися кільце зі смарагдами та браслет із малахіту.

Також Ізабелі позувала і в більш скромних образах – у чорній обтислій сукні. А на її шиї – кольє із смарагдів.

Нагадаємо, раніше Ізабелі Фонтана брала участь у камбек-шоу бренду Victoria's Secret, що пройшло у Нью-Йорку. Вона у складі "ангелів" Victoria's Secret у спідній білизні сяяла на подіумі.

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