В самій хутряній кофті: Тіна Кунакі блиснула довгими ногами, коли вбирала ялинку

В самій хутряній кофті: Тіна Кунакі блиснула довгими ногами, коли вбирала ялинку

Багато зірок вже відсвяткували Різдво і тепер готуються до Нового року.

Модель Тіна Кунакі показала фоловерам, як прикрашала величезну пухнасту ялинку у своїй оселі і робила це не сама.

На знімках, якими зірка поділилася в Мережі, вона заскочена в пухнастій білій кофті та з голими ногами. Її волосся зібране в пучок, Тіна прикрашає ялинку, а допомагає їй у цьому робот.

Кунакі показала фінальний результат того, який вигляд має її святкова ялинка. І це дуже гарно.

Зазначимо, своїми ялинками вихвалялися й інші зірки. Модель Ельза Госк, наприклад, позувала у червоній сукні на тлі високої ялинки, а Єва Лонгорія показувала шанувальникам, як їй прикрашали будинок до свят.

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