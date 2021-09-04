В самому блейзері і на шпильках: Дженніфер Еністон заінтригувала фото зі знімань

В самому блейзері і на шпильках: Дженніфер Еністон заінтригувала фото зі знімань

52-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон поділилася новими фото в Instagram.

Свій блог зірка серіалу "Друзі" веде не дуже активно, але іноді все ж тішить публіку якимись публікаціями. Цього разу Дженніфер опублікувала фото зі знімань і заінтригувала підписом:

"Щось наближається".

На фото акторка зображена спиною до камери. Вона одягнена в подовжений чорний блейзер і туфлі на підборах, фото зроблено під час знімального процесу.

(гортайте фото праворуч)

На іншому фото Дженніфер сидить задом до камери, руки тримає за головою, з'єднавши пальці в замок. На фото можна розглянути манікюр зірки, він зроблений в світлих відтінках, а також красиве укладання.

Більше жодних подробиць про знімання знаменитість не розказала. Будемо стежити за її сторінкою в Instagram.

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