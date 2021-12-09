В самому боді та ботфортах: переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан знялася у сміливій фотосесії

Дівчина продемонструвала ефектний образ.
Переможниця 11-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", кохана Михайла Заливако – Анна Богдан, показала фоловерам у Instagram стильні фотографії зі знімань.
На знімках Анна позує в сексуальному луці – на ній лише боді та чорні чоботи-ботфорти зі шнурівкою. Вбрання ефектно підкреслює струнку фігуру дівчини.
Богдан позує, витягнувшись на підлозі і сидячи у кріслі.
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Волосся Анни туго зібране в цікаву зачіску – хвіст із гумками. Свій образ учасниця реаліті-шоу доповнила золотими сережками та кольє.
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