В самому халаті: Сінді Кроуфорд пікантно позувала на дивані

В самому халаті: Сінді Кроуфорд пікантно позувала на дивані

55-річна модель Сінді Кроуфорд опублікувала у блогу нове фото.

Манекенниця заскочена на знімку, лежачи на дивані красивого кольору морської хвилі, на Сінді одягнений білий халат, і вона пікантно оголила ногу.

У Кроуфорд розпущене волосся, на обличчі є макіяж, мабуть, вона вирішила сфотографуватися перед тим, як вирушити на якийсь світський захід, а на зап'ясті у неї годинник від бренду Omega.

Минулого місяця, нагадаємо, Сінді Кроуфорд разом зі своєю дочкою Каєю Гербер були присутні на урочистому відкритті бутика годинникового бренду Omega у Сан-Франциско в музеї де Янга.

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / Getty Images

Тоді Сінді одягла чорну сукню в смужку і з V-подібним вирізом на декольте. Талія зірки була підкреслена широким поясом, а сама сукня виблискувала дрібними стразами. Лук Сінді доповнила босоніжками нюдового кольору на підборах.

Читайте також: