В самому в'язаному бікіні: Кортні Кардашян вирушила на велопрогулянку

В самому в'язаному бікіні: Кортні Кардашян вирушила на велопрогулянку

Зірка насолоджується сонячними днями в Каліфорнії.

42-річна зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян вирушила на велопрогулянку, фотографії з якої показала в своєму Instagram. Погода в Калабасасі, де живе знаменитість, дозволила їй вдягти лише в'язане бікіні з біло-зеленим шаховим принтом.

Кортні Кардашян / Instagram Кортні Кардашян

Волосся Кортні зібрала в хвост, а очі сховала за сонцезахисними окулярами.

Кортні Кардашян / Instagram Кортні Кардашян

"Круто!" — лаконічно підписала знімки Кардашян.

Нагадаємо, Кортні Кардашьян просто розквітла, коли почала зустрічатися з барабанщиком панк групи Blink-182 Тревісом Баркером. Нещодавно пара приїхала на церемонію MTV Video Music Awards в Barclays Center в Нью-Йорку. Кортні вийшла на доріжку в сексуальній обтислій шкіряній мінісукні від бельгійського дизайнера Олівера Тейскенса. Вбраннч було з відкритими плечима, відвертою лінією декольте і шнурівкою посередині.

Кортні Кардашян і Тревіс Баркер / Associated Press

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