В самих лише діамантах: Кім Кардашян позувала оголеною в ліжку

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

44-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсерка Кім Кардашян стала головною зіркою нового номера французької редакції культового журналу Vogue. На обкладинці глянцю вона позувала оголеною в ліжку, на ній були лише ювелірні прикраси з діамантами від Cartier.

Кім Кардашян у Vogue France / © Instagram Кім Кардашян

«Перша обкладинка французького Vogue тільки в прикрасах від Cartier! Я ніколи до цього не звикну! У мене є список бажань для журналів, і це було одним з головних», — написала із захопленням Кім під знімком. На ній кольє Pluie de Cartier з білого золота та 474 діамантами класичного ограновування загальною вагою 30.11 карата, а також браслет Pluie de Cartier, що складався з 203 діамантів.

Кім Кардашян у Vogue France / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян у Vogue France / © Instagram Кім Кардашян

Локацією для фотосесії став номер готелю Le Bristol Paris, а самі знімання відбулися під час Паризького тижня моди.

Також Кардашян приміряла й інші прикраси з діамантами, поєднуючи їх з простими луками — футболками і джинсами.

Кім Кардашян у Vogue France / © Instagram Кім Кардашян

Раніше, нагадаємо, Кім Кардашян викликала фурор сукнею від Maison Margiela. Вона з’явилася на церемонії вручення премії DVF Awards у Венеції в напівпрозорому сірому кутюрному вбранні.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян