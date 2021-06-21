В шароварах і квітковій сорочці: Шерон Стоун прогулялася містом

63-річна акторка потрапила під приціл фотокамер, коли прогулювалася Нью-Йорком.

Шерон Стоун неспішно йшла вулицею і почала усміхатися, коли побачила перед собою фотографів з камерами. Стоун була без маски, мабуть тому, що акторка отримала щеплення від коронавірусу. Одягнена Шерон була в шаровари, чорну футболку і квітчасту сорочку зверху. Також на ній були чорні черевики, а на плечі висіла мішкувата сумка.

Стоун доповнила образ для прогулянки кількома золотими каблучками і сонцезахисними окулярами. Її біляве коротке волосся було зачесане назад, а на губах була помада натурального відтінку.

Шерон Стоун / Getty Images

Раніше цього тижня Шерон Стоун була присутня на церемонії вручення нагороди Tribeca Festival 2021, організованої Persol в Spring Studios 17 червня 2021 року в Нью-Йорку. Того дня знаменитість сяяла на червоній доріжці в пудровий майці, укорочених джинсах з латками на колінах і з хусткою, яку зав'язала замість пояса, а поверх майки акторка накинула білу подовжену сорочку.

Шерон Стоун / Getty Images

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