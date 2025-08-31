ТСН у соціальних мережах

В смугастому топі та молочно-білій спідниці: стильна дружина Роберта Паттінсона в об’єктивах папараці в Венеції

33-річна британська модель та акторка Сьюкі Вотергаус приїхала на Венеційський кінофестиваль.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Сьюкі Вотергаус

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Знаменитість заскочили, коли вона виходила на пірс з водного таксі у Венеції. Одягнена зірка була у смугасту футболку в морському стилі та молочно-білу спідницю міді, яку поєднувала з лакованими бордовими балетками із застібками навколо щиколотки, на яких були металеві заклепки. На плечі Сьюкі висіла величезна сумка, підібрана до тону її взуття, а на обличчі були чорні великі окуляри від сонця квадратної форми.

Дівчина зробила лаконічне укладання та легкий макіяж.

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Того ж дня дружина Роберта Паттінсона відвідала фотокол до фільму «Ломана англійська». Сьюкі позувала фотографам у ефектному комплекті від бренду Rabanne з ефектом градієнта, який включав топ та спідницю зроблених із величезних золотих паєток. Дуже екстравагантний образ вийшов.

Сьюкі Уотерхаус / © Associated Press

Сьюкі Уотерхаус / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, що бразильська модель Ізабелі Фонтану з’явилася на доріжці у розкішному образі.

