- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
В смугастому топі та молочно-білій спідниці: стильна дружина Роберта Паттінсона в об’єктивах папараці в Венеції
33-річна британська модель та акторка Сьюкі Вотергаус приїхала на Венеційський кінофестиваль.
Знаменитість заскочили, коли вона виходила на пірс з водного таксі у Венеції. Одягнена зірка була у смугасту футболку в морському стилі та молочно-білу спідницю міді, яку поєднувала з лакованими бордовими балетками із застібками навколо щиколотки, на яких були металеві заклепки. На плечі Сьюкі висіла величезна сумка, підібрана до тону її взуття, а на обличчі були чорні великі окуляри від сонця квадратної форми.
Дівчина зробила лаконічне укладання та легкий макіяж.
Того ж дня дружина Роберта Паттінсона відвідала фотокол до фільму «Ломана англійська». Сьюкі позувала фотографам у ефектному комплекті від бренду Rabanne з ефектом градієнта, який включав топ та спідницю зроблених із величезних золотих паєток. Дуже екстравагантний образ вийшов.
Нагадаємо, раніше ми показували, що бразильська модель Ізабелі Фонтану з’явилася на доріжці у розкішному образі.