В смугастому топі та молочно-білій спідниці: стильна дружина Роберта Паттінсона в об’єктивах папараці в Венеції

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Знаменитість заскочили, коли вона виходила на пірс з водного таксі у Венеції. Одягнена зірка була у смугасту футболку в морському стилі та молочно-білу спідницю міді, яку поєднувала з лакованими бордовими балетками із застібками навколо щиколотки, на яких були металеві заклепки. На плечі Сьюкі висіла величезна сумка, підібрана до тону її взуття, а на обличчі були чорні великі окуляри від сонця квадратної форми.

Дівчина зробила лаконічне укладання та легкий макіяж.

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Того ж дня дружина Роберта Паттінсона відвідала фотокол до фільму «Ломана англійська». Сьюкі позувала фотографам у ефектному комплекті від бренду Rabanne з ефектом градієнта, який включав топ та спідницю зроблених із величезних золотих паєток. Дуже екстравагантний образ вийшов.

Сьюкі Уотерхаус / © Associated Press

