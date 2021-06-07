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В сорочці на голе тіло: 50-річна Клаудія Шиффер показала архівне фото

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В сорочці на голе тіло: 50-річна Клаудія Шиффер показала архівне фото

Клаудія Шиффер / Associated Press

Топмодель привітала з днем народження відомого фотографа.

У своєму фотоблогу топмодель 90-х Клаудія Шиффер показала кілька архівних фото. На них вона зображена у білому костюмі, вдягнутому на голе тіло.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер
Клаудія Шиффер / Instagram Клаудии Шиффер

На одному з кадрів модель позує на підвіконні. Волосся Клаудії розпатлане, а на обличчі немає макіяжу. Знімки були зроблені для журналу Vogue в 1993 році.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер
Клаудія Шиффер / Instagram Клаудии Шиффер

Таким чином Шиффер привітала з днем народження автора цих знімків — фешнфотографа Стівена Мейзела, якому 5 липня виповнилося 67 років.

Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер знялася в шикарній фотосесії для випуску британського Vogue. 50-річна модель позувала в красивих сукнях від таких марок, як Alexander McQueen, Chanel, Dolce & Gabbana і Versace.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер
Клаудія Шиффер / Instagram Клаудии Шиффер

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Клаудія Шиффер / © Getty Images
Клаудія Шиффер / © Getty Images
Клаудія Шиффер / © Associated Press
Клаудія Шиффер / © Associated Press
Клаудія Шиффер / © Associated Press
Наомі Кемпбелл і Клаудія Шиффер на показі Chanel / © Associated Press
Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер
Клаудія Шиффер / © Getty Images
Клаудія Шиффер / © Getty Images
Клаудія Шиффер / © Getty Images
Клаудія Шиффер / © Getty Images
Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News
Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News
Клаудія Шиффер / © Getty Images
Образи Клаудії Шиффер (14 фото)