В сорочці на голе тіло: 50-річна Клаудія Шиффер показала архівне фото

Топмодель привітала з днем народження відомого фотографа.
У своєму фотоблогу топмодель 90-х Клаудія Шиффер показала кілька архівних фото. На них вона зображена у білому костюмі, вдягнутому на голе тіло.
На одному з кадрів модель позує на підвіконні. Волосся Клаудії розпатлане, а на обличчі немає макіяжу. Знімки були зроблені для журналу Vogue в 1993 році.
Таким чином Шиффер привітала з днем народження автора цих знімків — фешнфотографа Стівена Мейзела, якому 5 липня виповнилося 67 років.
Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер знялася в шикарній фотосесії для випуску британського Vogue. 50-річна модель позувала в красивих сукнях від таких марок, як Alexander McQueen, Chanel, Dolce & Gabbana і Versace.
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