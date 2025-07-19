В стильному комбінезоні та гламурному жакеті: Джеймі Лі Кертіс відвідала церемонію

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

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17 липня в театрі «Орфей» у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Las Culturistas Culture Awards. Гостею заходу стала 66-річна акторка Джеймі Лі Кертіс.

Знаменитість здивувала вибором вбрання, оскільки вирішила одягнути на цей захід не вечірню сукню, а чорний стильний комбінезон.

Носила комбінезон акторка у поєднанні з гостроносими балетками та гламурним жакетом сріблястого кольору. Із прикрас вона обрала лише лаконічні сережки та кольє з підвіскою.

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Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Також церемонію відвідала актокра Сара Мішель Геллар, яка з’явилася на заході у шкіряній сукні винного кольору.