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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

В стильному комбінезоні та гламурному жакеті: Джеймі Лі Кертіс відвідала церемонію

Акторки зробила незвичайний вибір вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джеймі Лі Кертіс

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

17 липня в театрі «Орфей» у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Las Culturistas Culture Awards. Гостею заходу стала 66-річна акторка Джеймі Лі Кертіс.

Знаменитість здивувала вибором вбрання, оскільки вирішила одягнути на цей захід не вечірню сукню, а чорний стильний комбінезон.

Носила комбінезон акторка у поєднанні з гостроносими балетками та гламурним жакетом сріблястого кольору. Із прикрас вона обрала лише лаконічні сережки та кольє з підвіскою.

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Також церемонію відвідала актокра Сара Мішель Геллар, яка з’явилася на заході у шкіряній сукні винного кольору.

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Дата публікації
Кількість переглядів
177
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