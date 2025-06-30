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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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429
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1 хв

В сукні з лимонами і пікантним декольте: Айла Фішер приїхала на Вімблдон

Австралійська акторка була заскочена фотографами в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Айла Фішер

Айла Фішер / © Getty Images

49-річна Айла Фішер приїхала на перший день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Айла приїхала на корт у чорній сукні-бюстьє з квітами та лимонами на тонких бретельках і з тонким поясом, який підкреслював талію. Вона була взута в білі босоніжки на платформі і тримала в руках білу сумку Aspinal Of London.

Айла Фішер / © Getty Images

Айла Фішер / © Getty Images

Світло-руде волосся зірки було розпущене, на обличчі був легкий гарний макіяж і сонцезахисні окуляри. Айла усміхалася, позуючи перед камерами фотографів, які зібралися на заході.

Нагадаємо, на Вімблдоні мають з’явитися і члени британської королівської родини. Особливо публіка чекає на принцесу Уельську — покровительку Всеанглійського клубу лаун-тенісу.

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