В толстовці та рожевих штанах: Тільда Свінтон сходила з бойфрендом до ресторану

Британська акторка Тільда Суінтон у звичайному життінадає перевагу простому і зручному одягу, що підтверджує її недавній образ, який вона обрала для відвідин ресторана.
Лауреатка премії "Оскар", а також призерка двох найбільших кінофестивалів світу Берлінського та Венеційського сиділа зі своїм бойфрендом, художником Сандро Коппом, у вуличному ресторані Engawa London.
Тільду сфотографували, коли вона вивчала меню і базікала з Сандро. На акторці були широкі рожеві штани з котону, сині капці, футболка та толстовка. На колінах у зірки лежали сумка та капелюх.
Коханий акторки був не менш цікаво одягнений, адже вибрав для спільного виходу штани в принт тай-дай, смугасту кофту з капюшоном, біркенштоки та рожеві шкарпетки.
Читайте також: