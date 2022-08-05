В толстовці та рожевих штанах: Тільда Свінтон сходила з бойфрендом до ресторану

Британська акторка Тільда Суінтон у звичайному життінадає перевагу простому і зручному одягу, що підтверджує її недавній образ, який вона обрала для відвідин ресторана.

Лауреатка премії "Оскар", а також призерка двох найбільших кінофестивалів світу Берлінського та Венеційського сиділа зі своїм бойфрендом, художником Сандро Коппом, у вуличному ресторані Engawa London.

Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

Тільду сфотографували, коли вона вивчала меню і базікала з Сандро. На акторці були широкі рожеві штани з котону, сині капці, футболка та толстовка. На колінах у зірки лежали сумка та капелюх.

Коханий акторки був не менш цікаво одягнений, адже вибрав для спільного виходу штани в принт тай-дай, смугасту кофту з капюшоном, біркенштоки та рожеві шкарпетки.

Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

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