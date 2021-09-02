В топі без білизни і чоботях: Белла Хадід вийшла прогулятися Нью-Йорком

24-річна модель Белла Хадід була заскочена на прогулянці в Нью-Йорку.

Зірку сфотографували в районі Трайбека, Белла була в спідниці-міді в стилі печворк з пошарпаним подолом і шкіряними деталями, а зверху на ній був бежевий топ на тонких бретельках, одягнений без бюстгальтера. Взута Хадід була в високі шкіряні чоботи чорного кольору, а на плечі у неї висіла маленька руда сумка.

Белла Хадід / Getty Images

Свій образ для прогулянки зірка доповнила численними прикрасами: чотирма ланцюжками на шиї, один з яких був з кулоном, великими сережками-кільцями у вухах, чотирма перснями і великою кількістю браслетів на зап'ястях, а на обличчі були прямокутні сонцезахисні окуляри. В руках у Белли була банка Kin Euphorics, з цим брендом Белла нещодавно розпочала співпрацю.

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