В топі, джинсах і лоферах: Крістен Стюарт в улюбленому образі приїхала на фестиваль

Крістен Стюарт представила фільм "Спенсер" на кінофестивалі в Теллурайді, в штаті Колорадо.

Разом з режисером стрічки Пабло Ларраіном акторка вийшла на сцену, щоб розповісти про фільм і свою роль принцеси Діани в ньому. Публіка побачила Крістен Стюарт зовсім в інших образах, ніж дівчина сяяла, наприклад, на кінофестивалі у Венеції, де фільм "Спенсер" був показаний публіці вперше.

Крістен Стюарт у Венеції / Associated Press

Один з образів на Крістен: білий топ і прості сині джинси з високою талією, а зверху топа сорочка з акцентними чорними деталями. Інший варіант образу, в якому зірка вийшла на сцену після показу фільму схожий на попередній: Стюарт знову поєднала білий топ, але цього разу з кольоровими підкатаними штанами, об'ємною синьою курткою з деніму, високими білими шкарпетками і чорними шкіряними лоферами. На шиї у акторки, як і раніше був масивний ланцюг із замком, на який Крістен повісила сонцезахисні окуляри. Обличчя її було максимально природним з легким макіяжем, а волосся зібране у хвіст. Стюарт сиділа на високому стільці і говорила в мікрофон.

Крістен Стюарт і Пабло Ларраін / Getty Images

Нагадаємо, на Венеційському кінофестивалі Крістен сяяла в декількох образах від Chanel: бірюзовому костюмі з осінньо-зимової колекції Chanel 2021 і твідовому ромпері. За два ці образи Крістен дісталося, критикували її фігуру, не вміння триматися перед камерою, позуючи на підборах, писали навіть, що дівчина, яка зіграла принцесу Діану, не може бути так одягнена. Але, повертаючись до фестивалю в США стає зрозуміло, що тут Стюарт просто в своїй тарілці, і образи її мають відповідний вигляд.

Крістен Стюарт / Getty Images

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