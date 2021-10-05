В топі і джинсових мінішортах: Єва Лонгорія похизувалася фігурою

Літо закінчилося, але зіркам так неохоче прощатися з теплою сонячною погодою.

Акторка і продюсерка Єва Лонгорія поки що не збирається ховати речі з літнього гардеробу в довгий ящик. Зірка приміряла короткі джинсові шорти у поєднанні з блакитною обтислою майкою і білими кросівками і в такому вигляді постала перед камерою.

Волосся Єва зібрала в пучок, одягла сонцезахисні окуляри і кілька золотих ланцюжків на шию. Також у неї був манікюр в блакитному кольорі і каблучка на пальці. "Простий літній образ (зачекайте, літо закінчилося?)", — запитує зірка у своїх підписників.

Схоже, Лонгорія з сім'єю зараз на відпочинку. Вона опублікувала ще одне фото, де позує на красивій дерев'яній терасі, одягнена в мандаринову максісукню, а в руках акторка тримає склянку з якимось напоєм.

"#CasaDelSol змушує мене почуватися богинею", — пише в підпису знаменитість.

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Єва Лонгорія в купальниках (20 фото)

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