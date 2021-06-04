В топі і лосинах: Алессандра Амбросіо прогулялася містом з подругами

Бразильська манекенниця вийшла на прогулянку з подругами в Лос-Анджелесі.

40-річна модель для повсякденного виходу вибрала простий і комфортний образ: бежеві лосини і чорний кроптоп від бренду Alo Yoga, а також була в бейсболці чорного кольору від цього ж бренду. В руках у моделі була бежева толстовка, а взула Алессандра чорні кросівки.

У моделі був червоний манікюр, вона була без макіяжу і одягла сонцезахисні окуляри. Маску на обличчя цього разу Амбросіо одягати не стала, хоча носить її регулярно і не тільки заходячи в приміщення або приїжджаючи на заправки.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Нещодавно Алессандра показувала пыдписникам кадри з відпочинку: знімки в купальнику, як плавала в басейні і хизувалася луком для вечірньої прогулянки. Але, мабуть, відпочинок був коротким або їхала з міста модель тільки на вихідні.

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