В топі і мініспідниці зі шнурівкою: Джей Ло в сексуальному аутфіті приїхала на церемонію

В топі і мініспідниці зі шнурівкою: Джей Ло в сексуальному аутфіті приїхала на церемонію

Дженніфер Лопес прилетіла до Нью-Йорка не просто так.

Вчора ввечері 52-річна артистка відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards, яка відбулася в Barclays Center в Нью-Йорку.

Дженніфер вийшла на сцену, щоб вручити найпершу нагороду цього вечора. На Лопес була одягнена мініспідниця зі шнурівкою з боків і укорочений чорний топ також зі шнурівкою від David Koma, який підкреслював ідеальний прес співачки і зону її декольте.

Дженіфер Лопес / Getty Images

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Дженніфер розпустила довге волосся, яке було накручене кучерями, зробила макіяж і манікюр в світлому відтінку. Взута співачка була в прозорі гостроносі босоніжки на високих шпильках.

"З 40-річчям, MTV!" — сказала вона зі сцени. "Сьогодні у вас вечірка, і я повинна сказати вам, що сьогодні я почуваюся так добре — бути тут, в моєму рідному місті, для участі в VMA", — сказала Лопес зі сцени.

Раніше вдень зірку сфотографували на Мангеттені в більш скромному повсякденному образі. Тоді співачка була в блейзері і джинсах, а взута у високі чоботи на підборах.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Нагадаємо, на церемонії MTV Video Music Awards найбільше захопила образом 35-річна Меган Фокс. Вона вийшла на доріжку в прозорій сукні від Mugler.

Меган Фокс / Associated Press

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Стильні виходи Дженніфер Лопес (16 фото)

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