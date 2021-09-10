В топі, костюмі та з хрестом на шиї: ефектний вихід Меган Фокс

В топі, костюмі та з хрестом на шиї: ефектний вихід Меган Фокс

Зараз в Нью-Йорку триває тиждень моди, який, як завжди, відвідує багато знаменитостей.

Вчора зірки зібралися на заході після показу Dundas x Revolve в Hudson Yards на Мангеттені. Серед них була 35-річна зірка "Трансформерів" Меган Фокс.

Акторка одягла білий кроптоп і молочного кольору штанний костюм, підкресливши образ цікавої форми сумкою і гостроносими босоніжками на високих підборах.

На шиї у Меган красувався готичний хрест-чокер, що добре гармоніював з її аутфітом. Довге волосся Меган розпустила, зробила нюдовий манікюр (такий зараз якраз в моді) і насичений макіяж.

Меган Фокс / Getty Images

На захід зірка прийшла без свого коханого Колсона Бейкера, якого часто супроводжує на різних вечірках та церемоніях.

Меган Фокс і Колсон Бейкер / Associated Press

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