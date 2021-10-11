В топі з оголеним плечем: Клер Фой вийшла на доріжку з Бенедиктом Камбербетчем

В топі з оголеним плечем: Клер Фой вийшла на доріжку з Бенедиктом Камбербетчем

Клер Фой і Бенедикт Камбербетч презентували новий спільний фільм.

Актори відвідали фотокол стрічки "Котячі світи Луїса Вейна" в Лондоні, в якому 45-річний Камбербетч зіграв відомого художника Луїса Вейна, а Клер Фой його кохану Емілі.

Вілл Шарп, Бенедикт Камбербетч і Клер Фой / Associated Press

37-річна Клер Фой вийшла на доріжку в чорному трикотажному топі з високою горловиною і одним голим плечем, до якого підібрала чорні широкі штани з високою талією і тонким ремінцем на ній. Взута Клер була в гостроносі туфлі-човники на підборах, у вухах у неї були золоті мініатюрні сережки, на обличчі макіяж із зеленими тінями на повіках і червоною помадою на губах.

Клер Фой / Associated Press

Бенедикт Камбербетч вибрав для виходу образ в стилі casual, одягнувши широкі джинси з накладними кишенями, сіру футболку і зверху білу сорочку з різними малюнками. Взутий актор був в коричневі замшеві черевики.

У фільмі, який представляють актори, дія відбувається в 19-му столітті. Ексцентричний художник Луїс Вейн стає дуже відомим завдяки сюрреалістичним картинам, в яких постійно повторюються одні й ті ж герої — котики.

Клер Фой / Associated Press

Байопік "Котячі світи Луїса Вейна" з'явиться в українських кінотеатрах від 11 листопада.

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