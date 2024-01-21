В трусах і шапці: Девід Бекхем показав, як сидить у крижаній купелі

48-річний екс-футболіст підтримує себе у гарній спортивній формі та показав своїм підписникам в Instagram відео, як провів неділю.

"Догляд за собою в неділю. Сьогодні тут 3 градуси, ідеально підходить для відпочинку @victoriabeckham, чи можу я отримати ГАРЯЧИЙ ШОКОЛАД ☕️ з порцією Nespresso", — жартівливо підписав ролик Бекхем.

Одягнений Девід у білі труси та шапку цегляного кольору.

У коментарях розгорілася ціла дискусія на тему трусів Девіда. Деякі підписники написали: "Світ чекав, поки ти встанеш", "Вставай, Девіде. Гаразд, жартую, насолоджуйся", "Я навіть не можу прийняти холодний душ, немає шансів, що я навіть занурю палець у крижану ванну", — написали шанувальники Бекса.

Вікторія тим часом запостила пост про те, як займається у спортзалі на тренажері.

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