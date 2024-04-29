В трусах і з татуюваннями: Женя Галич привітав себе з 40-річчям та закликав донатити його підрозділу

Лідеру гурту O.Torvald – Жені Галичу, який уже третій рік боронить Україну в лавах ЗСУ – сьогодні виповнилося 40 років.
Євген Галич сьогодні вирішив відсвяткувати свій 40-й день народження, виклавши гарячі світлини, на яких позує в самих лише трусах Calvin Klein, і написав собі привітання:
"Мені нарешті 40!
І тепер я знаю відповіді на всі свої питання. Чи щасливий я? Майже…
Єдине, чого не вистачає – щоб зникла вся русня… і тоді все буде
Дякую людям, які завжди поряд. Я люблю вас❤️
Дякую побратимам і посестрам за вірне плече й мужність.
Дякую собі) За розуміння)
Попереду стільки всього!!!"
Також співак у наступному дописі попросив привітати його з днем народження донатом, який піде на потреби 135-го батальйону 114-ї окремої бригади тероборони ЗСУ, в якій служить Галич.
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