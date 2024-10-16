В трусах, корсеті та з імітацією крил: експерша леді Франції Карла Бруні вийшла на подіум шоу Victoria's Secret

Італо-французька топмодель і експерша леді Франції Карла Бруні вийшла на подіум Victoria's Secret Fashion Show 2024 у Нью-Йорку.

56-річна модель сяяла на грандіозному шоу Victoria's Secret у чорному корсеті з мереживним оздобленням, чорних трусах та прозорих чорних лосинах. За її спиною було щось подібне до імпровізованих крил, а взута Карла була в босоніжки зі стразами на підборах.

Карла Бруні / Фото: Associated Press

Каштанове волосся моделі було розпущене і укладене легкими хвилями, у вухах великі сережки, а на обличчі макіяж.

Карла Бруні / Фото: Associated Press

Карла Бруні, нагадаємо, дружина 23-го президента Франції Ніколя Саркозі. Вона часто з'являється у світському суспільстві та на модних тусовках, але на подіум вже виходить рідко.

Карла Бруні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на шоу Victoria's Secret з'явилися і колишні "ангели" бренду, які стали знаменитими завдяки співпраці з маркою білизни.

Читайте також:

Victoria's Secret Fashion Show 2024 (15 фото)