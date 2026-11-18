Христина Соловій

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Христина Соловій уперше спробувала себе в дубляжі та одразу отримала головну роль. В українській версії нової анімації Walt Disney Animation Studios «Чарокрай: Королівство магії» її голосом заговорила Біллі — імпульсивна підлітка, яка раптом відкриває в собі магічні здібності.

На фото зі студії звукозапису співачка позувала в укороченому кремовому светрі грубої в’язки та чорній джинсовій мініспідниці з необробленим краєм. У неї було хвилясте укладання і ніжний макіяж.

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Христина Соловій

Христина розповіла, що раніше проходила кастинг на роль Мавки в українській анімаційній стрічці. «Але, виявляється, я більше молода відьма, ніж мавка», — пожартувала вона.

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Під час роботи над дубляжем Соловій впізнала в Біллі себе в підлітковому віці. Їй виявилися близькими бунтівний характер героїні, її стосунки з батьками та любов до тварин.

Христина Соловій

«Вона бунтарка. І я була такою ж. Стосунки з батьками теж дуже схожі. Любов до тварин і якісь відчайдушні спроби їх визволяти — це все було в моєму дитинстві», — розповіла співачка.

Про що мультфільм

Коли магічні здібності Біллі виходять з-під контролю, дівчина опиняється у прихованому царстві відьом. Разом із мамою вона вирушає в подорож і дізнається про сімейні таємниці, здатні змінити світ чаклунства.

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Мультфільм зняли Фон Вірасунторн («Бажання») і Джейсон Генд («Ваяна 2»). В оригінальній версії Біллі озвучила Гейлі Стайнфельд, а її маму — Рашіда Джонс. Почути голос Христини Соловій у ролі Біллі вже можна в українському трейлері. У прокат стрічка вийде 26 листопада.

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