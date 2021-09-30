В укороченому жакеті і з блискучим обідком: стильна Катя Осадча на прем'єрі фільму про агента 007

В укороченому жакеті і з блискучим обідком: стильна Катя Осадча на прем'єрі фільму про агента 007

Телеведуча взяла участь у зніманнях під час прем'єрного показу нової стрічки "бондіани".

Незважаючи на те, що Катя Осадча тільки півтора місяці тому народила третього сина, вона активно працює і відвідує світські заходи.

Вчора, 29 вересня, ведуча побувала на прем'єрі 25-го фільму про Джеймса Бонда – "007: Не час помирати", яка відбулася у кінотеатрі "Оскар".

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Осадча взяла інтерв'ю для "Світського життя" у зірок, які прийшли першими подивитися довгоочікувану стрічку "бондіани", яку перенесли на півтора року через пандемію.

Катя обрала для цієї події стильний лук у класичних кольорах. На ній був чорний костюм, який складався із укороченого жакету та штанів-палацо зі стрілками, біла сорочка і чорній гостроносі туфлі.

Катя Осадча і Сергій Некифоров / Аліна Онопа, ТСН.ua

Катя Осадча і Сергій Некифоров / Аліна Онопа, ТСН.ua

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Телезірці волосся уклали в локони і прикрасили чорним обідком із блискітками та зробили макіяж з акцентом на очах. На обличчя вона одягла чорну маску.

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Цього вечора, Осадча взяла інтерв'ю у нового речника президента України – Сергія Никифорова. Для світського виходу прессекретар Зеленського обрав класичний сірий костюм, білу сорочку та чорну краватку із дрібним сірим принтом.

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

А оскільки дрескодом вечора був "смарт", то Сергій розбавив свій діловий лук стильними акцентами – сірими кедами з чорним принтом та небесно-блакитним шкарпетками. Образ вийшов цікавим.

Катя Осадча і Сергій Некифоров / Аліна Онопа, ТСН.ua

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До слова, у 25-му фільмі "бондіани" — "Не час помирати" - головну роль — агента 007 Джеймса Бонда — зіграв Деніел Крейг. Це його п'ятий і останній фільм. Акторграв цю роль протягом 15 років.

Ця стрічка стала найдорожчою з "бондіани", її бюджет склав 250 мільйонів доларів. Нового актора на головну роль Джеймса Бонда виберуть у 2022 році.

В українських кінотеатрах фільм йде відсьогодні.

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