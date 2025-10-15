- Дата публікації
В Україні вимагали б повернути гроші: «ангел» Адріана Ліма здивувала своїм манікюром для шоу
Підготовка до щорічного шоу відомого бренду нижньої білизни йде повним ходом.
Сьогодні, 15 жовтня, у Нью-Йорку відбудеться легендарне шоу Victoria’s Secret. Воно транслюватиметься по Prime Video, а також на офіційних акаунтах бренду в Instagram, TikTok і YouTube.
Цього року на подіум в «ангельських» крилах вийдуть як відомі моделі (Адріана Ліма, Лілі Олдрідж, Джоан Смоллс, Даутцен Крус, Джіджі Хадід, Кендіс Свейнпоул), так і нові обличчя (Анок Яй, модель plus-size Юмі Ну і трансгендерна модель Алекс Консані).
Підготовка до шоу, яке розпочнеться о 19:00 за часом США, вже йде повним ходом — моделі приміряють свої образи для шоу, їм роблять зачіски, макіяжі та манікюр. У своєму Instagram зірка бренду — 44-річна бразильська супермодель Адріана Ліма — опублікувала фото в знаменитому рожевому смугастому халаті Victoria’s Secret і написала, що вже не може дочекається на початок шоу.
А також показала свіжий — зроблений спеціально для шоу — манікюр, чим здивувала своїх шанувальників.
Уся річ у тім, що нігті не мають ідеального вигляду: лак лежить нерівно, покриття зроблене не під кутикулу, мізинець і зовсім не повністю профарбований, а форма нігтів — різна.
Традиційно «ангели» бренду виходять на подіум з рожево-молочним манікюром, з м’яким глянцевим фінішем.
Як вам такий манікюр? Не сумніваємося, що майстриня старалася, але, судячи з її сторінки в Instagram, вона зазвичай спеціалізується на фантазійному манікюрі, з аплікаціями та малюнками.