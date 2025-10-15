ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
167
2 хв

В Україні вимагали б повернути гроші: «ангел» Адріана Ліма здивувала своїм манікюром для шоу

Підготовка до щорічного шоу відомого бренду нижньої білизни йде повним ходом.

Юлія Кудринська
Адріана Ліма на шоу Victoria's Secret

Адріана Ліма на шоу Victoria's Secret / © Getty Images

Сьогодні, 15 жовтня, у Нью-Йорку відбудеться легендарне шоу Victoria’s Secret. Воно транслюватиметься по Prime Video, а також на офіційних акаунтах бренду в Instagram, TikTok і YouTube.

Цього року на подіум в «ангельських» крилах вийдуть як відомі моделі (Адріана Ліма, Лілі Олдрідж, Джоан Смоллс, Даутцен Крус, Джіджі Хадід, Кендіс Свейнпоул), так і нові обличчя (Анок Яй, модель plus-size Юмі Ну і трансгендерна модель Алекс Консані).

Підготовка до шоу, яке розпочнеться о 19:00 за часом США, вже йде повним ходом — моделі приміряють свої образи для шоу, їм роблять зачіски, макіяжі та манікюр. У своєму Instagram зірка бренду — 44-річна бразильська супермодель Адріана Ліма — опублікувала фото в знаменитому рожевому смугастому халаті Victoria’s Secret і написала, що вже не може дочекається на початок шоу.

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

А також показала свіжий — зроблений спеціально для шоу — манікюр, чим здивувала своїх шанувальників.

Манікюр Адріани Ліми / © Instagram Адріани Ліми

Манікюр Адріани Ліми / © Instagram Адріани Ліми

Уся річ у тім, що нігті не мають ідеального вигляду: лак лежить нерівно, покриття зроблене не під кутикулу, мізинець і зовсім не повністю профарбований, а форма нігтів — різна.

Манікюр Адріани Ліми / © Instagram Адріани Ліми

Манікюр Адріани Ліми / © Instagram Адріани Ліми

Традиційно «ангели» бренду виходять на подіум з рожево-молочним манікюром, з м’яким глянцевим фінішем.

Манікюр Адріани Ліми / © Instagram Адріани Ліми

Манікюр Адріани Ліми / © Instagram Адріани Ліми

Як вам такий манікюр? Не сумніваємося, що майстриня старалася, але, судячи з її сторінки в Instagram, вона зазвичай спеціалізується на фантазійному манікюрі, з аплікаціями та малюнками.

Victoria's Secret Fashion Show 2024

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

167
