В українських кінотеатрах покажуть кримінальний бойовик із Дензелом Вашингтоном у головній ролі

В український прокат 31 серпня вийде кримінальний екшен "Праведник 3: Остання глава" режисера Антуана Фукуа, який є продовженням двох попередніх однойменних стрічок, що вийшли у 2014 і 2018 роках.

Знімання фільму відбувалися восени 2022 року на узбережжі Амальфі в Італії, а потім у Неаполі та Римі до січня 2023 року.

Це історія про таємного агента Роберта Макколла (Дензел Вашингтон), який вирішив покінчити зі своєю роботою військового розвідника. Але чоловік продовжує відстоювати правду у повсякденному житті й захищати тих, хто цього потребує.

Роберт їде на південь Італії, де планує спокійно насолоджуватися життям. Та раптом він дізнається, що його друзі опинилися на гачку у місцевих кримінальних авторитетів. Мафія стає дедалі нахабнішою і Маккол вирішує знайти справедливість – розпочинає боротьбу з мафією.

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