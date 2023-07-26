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В український прокат виходить психологічний трилер із Ніколасом Кейджом у головній ролі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
430
Час на прочитання
1 хв
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В український прокат виходить психологічний трилер із Ніколасом Кейджом у головній ролі

Від завтра фільм режисера Юваля Адлера у кінотеатрах.

Завтра, 27 липня, в український прокат виходить психологічний трилер "Гра з дияволом". Головні ролі у стрічці зіграли Ніколас Кейдж та Юель Кіннаман. У фільмі з'являться також Кайві Лайман і Ненсі Ґуд. Режисером горору виступив Юваль Адлер.

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Про фільм:

До водія таксі сідає озброєний пасажир, і його звичайний робочий день, а точніше ніч, перетворюється на справжній жах. Розпочинається гра на виживання. Пасажир стверджує, що водій має заплатити за всі свої попередні вчинки. Водій, своєю чергою, наполегливо намагається переконати незнайомця, що він лише звичайний працівник і не розуміє, що коїться. Але згодом стає зрозуміло, ким же є насправді чоловік за кермом.

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Дата публікації
Перегляди
430
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