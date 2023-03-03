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В український прокат вийде культовий фільм жахів "Крик 6" із Дженною Ортегою і Кортні Кокс у головних ролях

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
554
Час на прочитання
1 хв
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В український прокат вийде культовий фільм жахів "Крик 6" із Дженною Ортегою і Кортні Кокс у головних ролях

На глядачів чекає ще більше кровавих сцен.

На українські екрани 9 березня вийде шоста частина культової горор-франшизи "Крик". Режисерами слешера виступили Тайлер Джиллетт і Метт Беттінеллі-Олпін. Авторами сценарію стали Джеймс Вандербілт і Гай Бусік.

У фільмі зіграли Дженна Ортега, Кортні Кокс, Самара Вівінг, Гейден Панеттьєрі, Жасмін Савой Браун, Мейсон Гудінг та інші.

У центрі сюжету четверо героїв, яким вдалося вижити після моторошного полювання маніяка у масці. Вони покидають криваве містечко Вудсборо і розпочинають нове життя у Нью-Йорку. Та на них знову починає полювання вбивця у масці привида. Чи вдасться їм врятуватися?

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Дата публікації
Перегляди
554
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