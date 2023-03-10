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В український прокат вийде науково-фантастичний фільм "65" із Адамом Драйвером у головній ролі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
186
Час на прочитання
1 хв
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В український прокат вийде науково-фантастичний фільм "65" із Адамом Драйвером у головній ролі

Знімання стрічки розпочалися ще у 2020 році у Новому Орлеані.

На наступному тижні, 16 березня, в український прокат вийде фільм під назвою "65" від кіностудії Sony Pictures. Режисерами картини стали Скотт Бек і Браян Вудс, які відомі як сценаристи фільму "Тихе місце".

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У сай-фаї (science fiction у перекладі "наукова фантастика") знялися Адам Драйвер ("Дім Гуччі", "Зоряні війни: Пробудження сили", "Зоряні війни: Останні джедаї", "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"), юна акторка Аріана Грінблатт ("Месники: Війна нескінченності"), Глої Коулман та інші.

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Це епічна історія з номінантом на премію "Оскар" Адамом Драйвером у головній ролі. У результаті аварії молодий астронавт потрапляє на невідому досі планету. Він намагається з’ясувати, де він перебуває. У катастрофі вижила також одна дівчинка. Вони дізнаються, що на таємничій землі вони не одні. Їм доведеться боротися за життя з небезпечними гігантськими створіннями.

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Пропонуємо переглянути офіційний трейлер стрічки.

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Дата публікації
Перегляди
186
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