В український прокат вийде трилер "Покаяння" з Антоніо Бандерасом у головній ролі

На великі екрани фільм вийде вже цього місяця.
У Мережі з'явився дубльований трейлер екшну "Покаяння" з Антоніо Бандерасом у головній ролі, який в український прокат вийде 22 вересня. Режисером стрічки виступив Річард Г'юз.
У фільмі також зіграли Кейт Босворт ("Повернення Супермена", "Двадцять одне"), Марк Ріно Сміт ("Бетмен: Початок"), Наталі Бьорн та інші.
Про фільм
Куда – найманий убивця. Одного разу він зустрічає дівчину Біллі, якій немає куди повернутися і до кого звернутися. Біллі нагадує Куді його доньку-підлітка. А коли герой дізнається, що власниця стриптиз-клубу затягнула Біллі в кіберсекс-торгівлю, Куда готовий пожертвувати всім заради порятунку дівчини.
Нагадаємо, від 22 вересня відбудеться повторний прокат епічної пригодницької стрічки "Аватар" Джеймса Кемерона. Кіномани знову зможуть вирушити в 3D-подорож до далекої планети Пандора у 2154 році. У фільмі зіграли Зої Салдана, Сем Вортінґтон, Стівен Ленґ, Мішель Родріґес і Сіґурні Вівер.
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