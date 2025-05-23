В українському бренді: інфлюєнсерка Леоні Ганне сяяла у Каннах на червоній доріжці

Леоні Ганне / © Associated Press

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Німецька блогерка та інфлюенсерка Леоні Ганне відвідала Францію, де відбувся 78-й міжнародний кінофестиваль. Зірка обрала для своєї ефектної появи український бренд Milla, який створив для неї ексклюзивну білу сукню.

Леоні Ганне / © Associated Press

Це була сукня-бюстьє з глибоким декольте, чашки в якій пошиті у вигляді мушель, а під грудьми сукню прикрашало кілька складок тканини. Спідниця була довга і пряма, а на стегнах у вбрання була оригінальна баска в стилі bubble. Більш оригінальним вбрання робили рукави та рукавички.

Леоні доповнила образ прикрасами від De Beers, високою зачіскою та взуттям від Rene Caovilla.

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Леоні Ганне / © Associated Press

Також у своєму Instagram Ганне показала, що сукня мала довгий шлейф, але вона змушена була його відстебнути через нові правила кінофестивалю, які забороняють тепер такі вбрання.

Також Леоні відвідала у Каннах щорічний благодійний вечір amfAR Cinema Against AIDS. Фотографам вона позувала в золотій сукні від Zuhair Murad з гламурним верхом розшитим бісером та довгою шовковою спідницею.

Леоні Ганне / © Associated Press

Образ Леоні доповнила накидкою та довгими сережками з камінням.

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Одягає вбрання від українських брендів красуня не вперше. 2022 року Леоні з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю теж у сукні від Milla Nova, але золотій, а 2024-го сяяла в їхній красивій білій сукні з накидкою у вигляді величезного банта і в Каннах.

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Гості 78-го Каннського кінофестивалю на червоній доріжці

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press