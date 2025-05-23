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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

В українському бренді: інфлюєнсерка Леоні Ганне сяяла у Каннах на червоній доріжці

Зірка знову продемонструвала на весь світ працю талановитих українських майстрів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Леоні Ганне

Леоні Ганне / © Associated Press

Німецька блогерка та інфлюенсерка Леоні Ганне відвідала Францію, де відбувся 78-й міжнародний кінофестиваль. Зірка обрала для своєї ефектної появи український бренд Milla, який створив для неї ексклюзивну білу сукню.

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Це була сукня-бюстьє з глибоким декольте, чашки в якій пошиті у вигляді мушель, а під грудьми сукню прикрашало кілька складок тканини. Спідниця була довга і пряма, а на стегнах у вбрання була оригінальна баска в стилі bubble. Більш оригінальним вбрання робили рукави та рукавички.

Леоні доповнила образ прикрасами від De Beers, високою зачіскою та взуттям від Rene Caovilla.

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Також у своєму Instagram Ганне показала, що сукня мала довгий шлейф, але вона змушена була його відстебнути через нові правила кінофестивалю, які забороняють тепер такі вбрання.

Також Леоні відвідала у Каннах щорічний благодійний вечір amfAR Cinema Against AIDS. Фотографам вона позувала в золотій сукні від Zuhair Murad з гламурним верхом розшитим бісером та довгою шовковою спідницею.

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Образ Леоні доповнила накидкою та довгими сережками з камінням.

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Одягає вбрання від українських брендів красуня не вперше. 2022 року Леоні з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю теж у сукні від Milla Nova, але золотій, а 2024-го сяяла в їхній красивій білій сукні з накидкою у вигляді величезного банта і в Каннах.

Гості 78-го Каннського кінофестивалю на червоній доріжці

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
80
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