- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 78
- Час на прочитання
- 2 хв
В український прокат вийшло продовження горору "Гра в хованки" з Самарою Вівінг і Кетрін Ньютон у головних ролях
У столиці презентували новий фільм 20th Century Studios.
Днями у Києві, у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбувся допрем’єрний показ чорної комедії-горору «Гра в хованки: Я йду шукати» від режисерів Метта Беттінеллі-Олпіна і Тайлера Джиллетта. Це продовження культового горору «Гра в хованки» 2019 року.
У фільмі продовжуються події першої частини. Сюжет стрічки повертає глядачів у світ смертельних ігор, де ставки знову зростають. Ґрейс (Самара Вівінг), яка дивом вижила після жорстокого випробування, опиняється у центрі нової гри. Разом із відчуженою сестрою Фейт (Кетрін Ньютон) вона змушена знову боротися за життя — цього разу правила ще жорсткіші, а суперників більше. У боротьбі за владу сходяться кілька впливових родин, і переможець буде лише один.
У фільмі також зіграли Сара Мішель Геллар, Елайджа Вуд, Нестор Карбонелл і культовий режисер фільмів жахів Девід Кроненберг в епізодичній ролі.
Кіноподію відвідали зіркові гості, інфлуенсери і представники медіа: ведучі Андрій Чорновол, Вʼячеслав Соломка, Анна Астровська, актори Олексій Нагрудний, Максим Самчик, Едуард Поляков, Катерина Манузіна, Уляна Золкіна, режисер Денис Тарасов, співак ONƎ MORE, гімнаст Олег Вєрняєв і гімнастка Вікторія Онопрієнко, а також хокеїсти національної збірної України та хокейного клубу «Сокіл Київ».
Відсьогодні, 26 березня, фільм «Гра в хованки: Я йду шукати» в українському прокаті.