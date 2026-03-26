В український прокат вийшло продовження горору "Гра в хованки" з Самарою Вівінг і Кетрін Ньютон у головних ролях

Самара Вівінг і Кетрін Ньютон / © Associated Press

Днями у Києві, у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбувся допрем’єрний показ чорної комедії-горору «Гра в хованки: Я йду шукати» від режисерів Метта Беттінеллі-Олпіна і Тайлера Джиллетта. Це продовження культового горору «Гра в хованки» 2019 року.

У фільмі продовжуються події першої частини. Сюжет стрічки повертає глядачів у світ смертельних ігор, де ставки знову зростають. Ґрейс (Самара Вівінг), яка дивом вижила після жорстокого випробування, опиняється у центрі нової гри. Разом із відчуженою сестрою Фейт (Кетрін Ньютон) вона змушена знову боротися за життя — цього разу правила ще жорсткіші, а суперників більше. У боротьбі за владу сходяться кілька впливових родин, і переможець буде лише один.

У фільмі також зіграли Сара Мішель Геллар, Елайджа Вуд, Нестор Карбонелл і культовий режисер фільмів жахів Девід Кроненберг в епізодичній ролі.

Кіноподію відвідали зіркові гості, інфлуенсери і представники медіа: ведучі Андрій Чорновол, Вʼячеслав Соломка, Анна Астровська, актори Олексій Нагрудний, Максим Самчик, Едуард Поляков, Катерина Манузіна, Уляна Золкіна, режисер Денис Тарасов, співак ONƎ MORE, гімнаст Олег Вєрняєв і гімнастка Вікторія Онопрієнко, а також хокеїсти національної збірної України та хокейного клубу «Сокіл Київ».

Андрій Чорновол/Фото Анастасія Телікова

Вʼячеслав Соломка/Фото Анастасія Телікова

Анна Астровська/Фото Анастасія Телікова

Вікторія Білан-Ращук, Олексій Нагрудний, Світлана Горошкова/Фото Анастасія Телікова

Анна Адамович/Фото Анастасія Телікова

Дарина Бордун/Фото Анастасія Телікова

ONƎ MORE/Фото Анастасія Телікова

Тетяна Карікова та Анна Маліновська/Фото Анастасія Телікова

Ведучий вечора/Фото Анастасія Телікова

Діджей/Фото Анастасія Телікова

Відсьогодні, 26 березня, фільм «Гра в хованки: Я йду шукати» в українському прокаті.