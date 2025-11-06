В український прокат вийшов фільм "Хижак: Дикі землі"із Ель Феннінг, яка з’явилася там без ніг

Ель Феннінг

В український прокат сьогодні, 6 листопада, вийшов науково-фантастичний екшн від 20th Century Studios — «Хижак: Дикі землі» із Ель Феннінг у головній ролі. До речі, у стрічці акторка неочікувано з’являється без ніг.

Ель Феннінг. Кадр із фільму

Режисером стрічки виступив Ден Трахтенберг. Це новий розділ легендарної франшизи, яка переносить глядачів у майбутнє — на віддалену планету, де виживають лише найсильніші.

Це історія про молодого Хижака, якого зіграв Дімітріус Шустер-Колоаматанґі, вигнанця зі свого клану. Він знаходить несподівану союзницю — дівчину Тію. Разом Хижак і Тіа вирушають у небезпечну подорож, аби зіткнутися з найзапеклішим ворогом у всесвіті, де полювання — це питання честі, виживання і долі.

Хижак. Кадр із фільму

Нагадаємо, Ель Феннінг на прем’єрі фільму «Хижак: Дикі землі» у Лос-Анджелесі з’явилася у вечірній чорній сукні з декольте у формі серця від бренду Zuhair Murad.