44
Час на прочитання
2 хв

В український прокат вийшов фільм "Проєкт "Аве Марія" з Раяном Гослінгом: три стильних образи актора з промотуру

Актор під час промотуру фільму продемонстрував красиві луки.

Аліна Онопа
Раян Гослінг / © Associated Press

Сьогодні, 19 березня, в український прокат вийшов науково-фантастичний фільм “Проєкт „Аве Марія” із Раяном Гослінгом у головній ролі. З цього приводу пропонуємо розглянути три стильних образи актора з промотуру цієї стрічки.

Вчора, 18 березня, прем’єра “Проєкту „Аве Марія“ відбулася у Нью-Йорку. На заході Раян постав у чорно-білому картатому костюмі з принтом „гусяча лапка“, ніжно-рожевій сорочці у смужку від Dolce Gabbana із вишитими логотипами бренду і шкіряній краватці кольору марсала. Вбрання він скомбінував із бордовими лоферами.

На прем’єрі фільму у Парижі Гослінг з’явився у смугастому чорному костюмі у білу смужку від Dolce Gabbana, білій сорочці, чорній шкіряній краватці і в чорних туфлях. Поряд із актором позував його інопланетний кам’яний друг зі стрічки.

А на прем’єрному показі фільму у Лондоні Раян продемонстрував стильний лук від бренду Amiri. На ньому був темно-бордовий костюм у срібну смужку, смугаста сорочка, чорний шкіряний пояс із крокодилячим тисненням і золотою пряжкою та крокодилячі туфлі. На руці в актора був стильний годинник Tag Heuer.

Про фільм:

Це історія про шкільного вчителя Райланда Грейса, який прокидається на космічному кораблі за світлові роки від Землі. Чоловік нічого не пам’ятає, не знає, хто він і як тут опинився. Згодом пам’ять до Грейса повертається і він усвідомлює, що саме він є останнім шансом людства врятувати Сонце від згасання.

Стрічка знята за мотивами міжнародного бестселера письменника Енді Віра, який вийшов у травні 2021 року і швидко став одним із найобговорюваніших науково-фантастичних романів у світі. Книжку полюбили за поєднання захопливого сюжету, гумору і наукової достовірності — елементів, які творці фільму зберегли й на екрані.

На прем’єрі стрічки у Києві був присутній режисер українського фільму «Ти — Космос» Павло Остріков і співачка Марієтта, який позмагалися у кінематографічній вікторині, присвяченій космічним фільмам і ролям Раяна Гослінга.

На заході також побувала астрофізикиня Олена Компанієць, представниця Головної астрономічної обсерваторії України, яка влаштувала для присутніх перевірку знань про космос.

