В улюблених кросівках й у шкіряній сукні з глибоким декольте: Крістен Стюарт експериментує зі стилем

Крістен Стюарт / © Getty Images

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Крістен Стюарт потрапила під приціл папараці у Мідтауні в Нью-Йорку. Побачивши фотографів, зірка не розгубилася і показала їм жест миру.

На ній була чорна шкіряна сукня довжиною максі на тонких бретельках, з глибоким V-подібним декольте і приталеним силуетом. Вертикальні шви й лаконічний крій зробили сукню особливо виразною. У цьому вбранні вона продемонструвала численні татуювання на руках.

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Крістен Стюарт / © Getty Images

Вбрання Крістен несподівано поєднала з чорними шкарпетками в рубчик й улюбленими останнім часом чорними кросівками з салатовими смужками. Це взуття додало образу невимушеності та характерної для акторки гранжевої нотки.

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Аутфіт Стюарт доповнили сріблястий ланцюжок, каблучка й сонцезахисні окуляри. Коротке волосся вона уклала у недбалу зачіску.

Нагадаємо, раніше Крістен Стюарт вийшла у світ у чорному жакеті і мінішортах.

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